Doğu'dan Batı'ya uzanan deniz ticaretinin izleri "cam batıkta"

Yakın zamanda meydana gelen patlamayla gündeme gelen Beyrut Limanı'ndan MS 11. yüzyılda yola çıktığı tahmin edilen ve Türkiye'nin güneybatısındaki Marmaris Serçe Limanı'nda 33 metre derinliğe gömülen gemi ile içerisindeki eserler, restorasyonu tamamlanan Bodrum Kalesi'ndeki müzenin yeni salonununda sergileniyor.
Sergilenen eserler arasında gemi ile cam eserlerin yanı sıra altın İslami ve bakır Bizans sikkeleri, Bizans ve İslami düzende terazi ve ağırlıkları, kurşun mühürler, mızraklar, Bizans, Bulgar, Suriye ve Sicilya mutaf kap kacağı gibi yüzlerce farklı eser yer alıyor.
Geminin tarihsel ve arkeolojik önemini de yansıtan eserler, yerli ve yabancı tatilciler tarafından ilgiyle inceleniyor.
Sualtı Arkeoloji Enstitüsü (İNA) Bodrum Araştırma Merkezi Müdürü Tuba Ekmekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzede sergilenen batığın, İslam cam eserleri koleksiyonunu taşıyan önemli büyük bir batık olduğunu söyledi.
Yaptıkları arkeolojik araştırmalar sonucunda su altında batığı bulunan geminin Beyrut Limanı'ndan yola çıktığını düşündüklerini anlatan Ekmekçi, "Maalesef varacağı noktaya gelemeden 1026 yıllarında Serçe Limanı girişinde batmış. 1977-1979 yılları arasında arkeolojik kazısı yapıldı. O günden beri de batık ve batıktan çıkan eserler Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor." diye konuştu.
Ekmekçi, kaledeki restorasyon çalışmasının tamamlanmasıyla batığın yeni sergileme salonunda ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu anlattı.
- "Beyrut Limanı önemli bir liman ve ticaret merkeziydi"
Serçe Limanı Cam Batığı'nın, Beyrut ve Şam'dan Avrupa'ya uzanan deniz ticaretinin izlerini taşıdığına dikkati çeken Ekmekçi, şöyle konuştu:
"İslam dünyası ile Hristiyan dünyası arasındaki bu ticaret bağı daha önce bilinmiyordu. Bu batıkla birlikte cam konusundaki ticaret de ortaya çıkmış oldu. Fakat doğudan batıya olan ticaret, bundan çok daha öncesinden, yüzyıllar öncesinden de bildiğimiz deniz yoluyla yapılan bir ticaret ağı vardı. Beyrut Limanı antik dönemde oldukça önemli bir liman ve ticaret merkeziydi. Orta Doğu'dan ve doğudan birçok malzemenin yüklendiği ve batıya yollandığı çok aktif bir liman olduğunu arkeolojik çalışmalar sonucunda biliyoruz. Eminim günümüzde de oldukça önemli bir limandı ancak maalesef bu talihsiz olay çok ciddi sorunlar çıkardı. Bütün Lübnanlı ve Beyrutlu vatandaşlara geçmiş olsun diyorum."
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