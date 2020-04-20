Doğu'da sağanak etkili olacak

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 9, Iğdır'da 7, Erzurum'da 3, Ardahan'da 1, Kars ve Ağrı'da sıfır derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 25, Erzincan'da 21, Kars ve Ağrı'da 17, Ardahan'da 16, Erzurum'da 13 derece olması öngörülüyor.