AA

Doğu'da kardan kapanan 258 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - BİTLİS



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Kar yağışı ve tipi- Tipi nedeniyle yolda güçlükle yürüyenler- Minibüs bekleyenler- Belediye ekiplerinin kapanan yolları açma çalışması- Trafikte seyreden araçlar

Doğu'da kardan kapanan 258 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor- Meteoroloji, bölge genelinde yoğun kar uyarısında bulunduVAN (AA) - Van, Muş ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 258 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandığı bildirildi.Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 64 köy yolunun ulaşıma kapandı.İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdür Ümit Kurtkan, kar yağışı ve tipi nedeniyle 64 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin yolları açmaya başladıklarını belirtti.Kent merkezinde kar ve tipi nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.