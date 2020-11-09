Doğu'da hava sıcaklığı düşünce dereler dondu, camlar kırağıyla kaplandı - KARS

AA

Sabahın erken saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar, kırağı ile kaplanan araçların camlarını aparatlarla kazıyarak temizledi.Soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlarda oluşan kırağı ise güzel görüntüler oluşturdu.Sarıkamış ilçesinde de bina çatıları, araçların camları ve bitkiler, kırağı ile kaplandı, debisi düşük küçük dereler buz tuttu.Vatandaşlardan Serhat Yıldız, havaların son günlerde soğumaya başladığını belirterek, "Bu gece hava çok soğuktu, sabah uyandığımızda arabanın camları buz tutmuş, ağaçlar beyaz olmuştu. Kış artık yavaş yavaş yüzünü gösteremeye başlıyor." dedi.