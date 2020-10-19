Doğu'da 4 ilde Kovid-19 önlemleri kapsamında eğlence yerleri ile restoranlar denetlendi

Ardahan'da, İçişleri Bakanlığının ek genelgesi kapsamında kafe, restoran ve eğlence yerlerine yönelik Vali Hüseyin Öner başkanlığında gerçekleştirilen denetimler, Kongre Caddesi'nde yapıldı. Denetimlerde, esnaf ve vatandaşlar salgına karşı da bilgilendirildi.
Vali Öner, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni genelge doğrultusunda, ilde kontrollerin bir hafta boyunca sıklıkla süreceğini söyledi.
Bugün yapılan denetimlere bizzat kendisinin katıldığını ifade eden Öner, şöyle konuştu:
"Bugünkü denetimimiz belirli mekanlara yönelik gerçekleşti. Özellikle gıda sektörüne yönelik yapılan denetimlerde vatandaşın ve esnafımızın kurallara uyduğunu gözlemledik. Bu durum bizi mutlu ediyor. Sonuçta bu bir haktır, kul hakkıdır. Bugün, benimle sağlık çalışanları, güvenlik güçleri emek veriyor. Biz de istiyoruz ki bu emekler boşa gitmesin. Çünkü vatandaşlarımızın sağlığı için çok ciddi bir emek veriliyor. "
Vali Öner, bazı vatandaşlara da maske verdi.
Denetimler sırasında ekip araçlarından da kurallara uyulması konusunda vatandaşlara yönelik anonslar yapıldı.
- Erzincan
Erzincan'da ekipler, kent merkezinde yoğunluğun yaşandığı Cumhuriyet Meydanı, Fevzipaşa, Ordu, Halitpaşa ve 13 Şubat caddeleri üzerindeki iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim yaptı.
Ekipler, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uyulup uyulmadığını kontrol etti. Polis araçlarından maske takılması, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması anonsları yapıldı.
- Tunceli
Tunceli'de, Kovid-19 ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı.
Tunceli Valiliği koordinesinde ekipler, il merkezi ve 7 ilçede Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.
Ekipler, kent genelindeki umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe ve restoranlarda incelemede bulundu.
İş yeri sahiplerine ve müşterilere tedbirli davranmaları konusunda uyarıda bulunan ekipler, salgından korunmak için maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olunmasını istedi.
- Kars
Kars'ta da Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün katılımıyla ekiplerce denetim yapıldı.
Cumhuriyet Caddesi'ndeki denetimlere katılan Öksüz ve beraberindeki İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ile İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, esnaf ve vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.
Denetimler 1030 görevlinin oluşturduğu 200 ekiple devam ediyor.
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