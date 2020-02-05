AA

Doğu'da 4 ilde 481 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor



Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kar, tipi ve çığ nedeniyle 481 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 270 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde yol açma çalışmalarını yürütüyor.

- Hakkari

Hakkari'de kar, tipi ve çığ nedeniyle 4 köy ve 13 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de çarşı merkezi ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

- Bitlis

Bitlis'te etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 107 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipiden dolayı il merkezi ve ilçelerde 107 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.

Kardan dolayı vatandaşların ve sürücülerin zor anlar yaşadığı Bitlis'te, belediye ve karayolları ekipleri de kar temizleme çalışması yürüttü.

Vatandaşlar da iş yerlerinin ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

- Muş

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, il genelinde kar, fırtına ve tipi nedeniyle 87 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirterek, yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

- Çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bölge genelinde hava çok bulutlu ve zaman zaman karlı olacak.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek sıcaklığının Van'da 5, Hakkari'de 0, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 1 ve Muş'ta 1 derece olması öngörülüyor.

Bölge genelinde yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

,Şener Toktaş,İbrahim Yaldız,Sayim Harmancı