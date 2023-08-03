Doğu Asyalılar neden çatal yerine chopstick kullanır?

ÇOK UZUN SÜRE METAL OLMADIĞI İÇİN BAMBU KULLANILIR

Metalsiz kalan Asyalılar da bambuya yönelir. O kadar uzun yıllar boyunca bambu kullandıkları için de chopstick'ler kültürel bir miras olarak kalmıştır. Zamanla kültürler arasında chopstick'lerin materyalleri değişmiştir. Kore'de metal chopstick kullanılırken Japonya'da bambu ağacında yapılan chopstcik'ler kullanılır.

Kaynak: Ekşiseyler