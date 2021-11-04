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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde enerji dağıtım hizmeti veren Doğu Aras Enerji Yatırımları, Borsa İstanbul'da halka açılacak. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 4-5 Kasım 2021 tarihleri (bugün ve yarın) arasında talep toplayacak olan şirketin hisse fiyatı 110 lira olacak. 67 milyon liralık sermayeye sahip şirketin piyasa değeri de böylece 7 milyar 370 milyon lira olarak belirlendi. Halka arzın toplam büyüklüğü ise 1.4 milyar lira düzeyine ulaşacak. Aras Dağıtım Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kiler, şirketin yüzde 20'sinin borsa ortaklarına satılacağını açıkladı. Ümit Kiler, "Doğu Aras büyüyen, yatırım yapan, her yıl kar eden ve bu karını da ortakları ile paylaşan bir şirket. Bundan sonra da oluşan karlılığı dağıtmayı vaat ediyoruz. Şimdiye kadar 400 milyon lira temettü dağıttık, bu oluşan karın yüzde 70 ve 80'in üzerine bir rakama işaret ediyor. Bundan sonra da güvenli bölgede kalmak için oluşacak karın en az yüzde 50'sini dağıtma taahhüdünde bulunduk" diye konuştu.

Doğu Aras'ın Türkiye'de zor bir coğrafyada faaliyet gösterdiğini dile getiren Kiler, "2013'te bu şirketi devraldığımızda çalışma arkadaşlarımıza 10 yılın sonunda 21 elektrik dağıtım şirketi arasında ilk 3 arasına gireceğini söyledik. Buradaki kasıt ciro değil ama verimlilik, müşteri ve EPDK memnuniyeti. Aradan geçen 8 yılda hedeflerimize çok yaklaştık" şeklinde konuştu.

CİROYU 10'A KATLADI

Çatı şirket olan Doğu Aras Enerji Yatırımları'nın içindeki Aras Elektrik Dağıtım ve Aras Perakende şirketlerinin 2013 yılında Özelleştirme İdaresi tarafından satışının yapıldığını hatırlatan Kiler, Çalık ve Kiler Holding ortaklığında kurulmuş olan bir konsorsiyumla şirketi satın aldıklarını 8 yıldır da iki grubun ortak yönetimi ile şirketi bugüne getirdiklerini ifade etti.

Kiler, 2013'te şirketi devraldıklarında 490 milyon lira yıllık konsolide cirosu olan şirketin yılsonunda yaklaşık 10 katlık büyüme ile 4.8 milyar liraya ulaşmış olacağını belirtti. 7 şehirde 2 milyon 200 bin kişiye kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi taşıdıklarını dile getiren Kiler, "Hem elektrik hatlarımıza hem teknolojik altyapımıza ciddi yatırımlar yapıyoruz. Son 5 yılda sadece altyapımıza 1.2 milyar liralık yatırım yaptık. Arıza ve bakım onarım için de yılda yaklaşık 200 milyon liralık yatırım yapıyoruz. 2020 ve 2025 yılları arasındaki 5 yıllık Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirlenen yeni uygulama döneminde de 2.7 milyar liralık yeni yatırım yapmış olacağız" dedi.

İHA KULLANARAK İZLİYOR

7 ilde 2036 yılına kadar lisans sürelerinin bulunduğu anlatan Kiler, yapılan yatırımların faydalarını şöyle özetledi. "2013'te bir arızanın tamir süresi yaklaşık 5 saat sürerdi. Şu anda 1.5 saate indi. Yine 2013'te bir abonenin ortalama kesinti süresi ortalama 50 saatti, geldiğimiz noktada kesinti süresini 19 saate düşürdük. Abone başına elektrik kesintisi sayısı da 30'dan 12'ye indi. Asıl başarımız kayıp kaçak oranının yüzde 44'ten yüzde 20'ye düşürülmesi oldu. Bunu altyapımıza yaptığımız yatırımlar sayesinde başardık. Coğrafi bilgi sistemleri sayesinde bütün bölgeyi tarayıp merkez ekranımızdan sahayı görebiliyoruz. Yaptığımız yatırım ile abonemiz bize arıza şikayetini bildirmeden sahadaki çalışanımız tablet üzerinden kesintinin nerede olduğunu ve hangi saatte kesildiğini görebiliyor. Bunu ilk uygulayan dağıtım bölgesi biziz. Yine insansız hava aracı ile (İHA) bölgedeki elektrik hat yatırımlarını görebiliyor ve arızaları çözebiliyoruz. "

Ümit Kiler, Türkiye'de elektrik dağıtımının 21 bölgeye ayrılıp özelleştirildiğini hatırlatarak dağıtım şirketlerinin gelir ve giderlerinin ve borçlarının Türk Lirası cinsinden olması nedeniyle herhangi bir kur riski taşımadıklarını söyledi. Gelirlerinin de 5 yılda bir EPDK tarafından belirlendiğini vurgulayan Kiler, "Elektriği EÜAŞ'tan alıp vatandaşa taşıyan elektrik dağıtım şirketlerinin herhangi bir riski de bulunmuyor" diye konuştu.

SÜREKLİ BÜYÜYEN EBİTTA

Doğu Aras'ın finansal borcu olmadığına da değinen Kiler, şirketin bilançosundaki önemli gelişmelerle ilgili olarak, "2018'i 1.7 milyar 20019'u yüzde 20 artışla 2 milyar 25 milyon lira ciro ile kapattık. 2020'de yüzde 35 artış ile 2.7 milyara çıkmışız bu yıl da 4.8 milyara ulaşacağımızı hesaplıyoruz. Ebitta kalemlerine baktığımızda 2018'i 390 milyon, 2019'u 419, 2020 yılını 630 milyon lirayla kaptığımızı görüyoruz. 2021'de beklentimiz 800 ile 900 milyon lira arasında. Özkaynaklarımız bu yılın ilk 6 ayında 1.2 milyar liraya çıktı. Yılsonunda 2 milyar liranın üzerinde bir özkaynağa ulaşacağız. Kayıp kaçak oranının da 2022'de yüzde 18'in altında kapatmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Bundan sonraki yıllarda son 3 yıldaki büyüme trendi içinde olacaklarını ifade eden Ümit Kiler, büyüme projeksiyonlarının 5 yılda bir EPDK'nın belirlediği yol haritasına göre yapıldığını kaydederek "2025 yılına kadar projeksiyonlarımızda herhangi bir kayıp olmasını öngörmüyoruz" dedi.