Doğu Anadolu’da gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta ölçüldü

Sabah işe gidenler araçlarının camlarındaki kırağıyı kazıyarak temizledi.Kent sakinlerinden Mehmet Yılmaz, havaların artık soğuduğunu ifade ederek, "Hava sıcaklığı eksiye düşmeye başladı, sabah işe giderken aracın camının kırağı tuttuğunu gördüm ve temizledim. Havaların soğumasıyla sobaları, doğal gazı yakmaya başladık." dedi.

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