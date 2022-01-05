Gölün yüzeyi yaklaşık yarım metre buz tutmuş durumda ve biz de burada görüntü çektik. Buzun üzerinde çay içtik ve doğayla bütünleşmek çok güzeldi. Buzun üzerinde sandalyelerle kaymak inanılmaz keyifliydi. Gölün suyu o kadar temiz ki buzun altı net görülüyor."