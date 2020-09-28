Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinden Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki

AA

DAGC yönetim kurulu üyeleri adına yazılı açıklama yapan Cemiyet Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısı sırasında bölgede görev yapan basın çalışanlarının da hedef alındığını aktardı.

Özsoy, Ermenistan'ın bölgede barış ve huzuru bozmaya çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ermenistan uluslararası hukuk ve insani değerleri hiçe sayarak Karabağ'da işgalci konumunda bulunmasına rağmen birtakım güçlerden destek alarak Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine saldırmaya başlamıştır. Tek amaçları dünya kamuoyuna haber ulaştırmak olan TRT ve AA çalışanı meslektaşlarımız havan mermilerinden son anda kurtulmuştur. Asker ve sivil gözetmeksizin gerçekleşen bu saldırılar endişe verici boyuta ulaşmıştır."

Saldırıları kınadıklarını belirten Özsoy, "1918'li yıllarda Ermeni çetelerinin Türk halkına yaptığı zulüm ve katliamları yaşamış Erzurum ve bölge illerinin insanları olarak Ermenistan'ın saldırıları karşısında kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu ifade ederken şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.