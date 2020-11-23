Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti 41 yaşında

AA

Özsoy, 24 Kasım 1979'da faaliyetine başlayan DAGC'nin kuruluş yıl dönümü sebebiyle yaptığı açıklamada, cemiyetin, bölgede yerel ve yaygın basında görev yapanları bünyesinde topladığını söyledi.

Bölgedeki meslek örgütleri ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile yakın ilişkilerinin devam ettiğini anlatan Özsoy, "DAGC önderliği ve genel başkanlığında Bitlis'ten Iğdır'a kadar Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 14 il, DAGC çatısı altında birlikte hareket etmektedir. Türkiye'de önemli bir saygınlığa sahip DAGC, Türkiye'deki il cemiyeti ve 8 gazeteciler federasyonunu çatısı altında toplayan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun başkan vekilliği görevini de büyük bir saygınlıkla devam ettirmektedir." ifadelerini kullandı.

Özsoy, özveri ile görev yapan meslektaşlarının cemiyetin gelişmesine, cemiyetin de basın mensuplarının sorunlarının çözümüne önemli katkı sunduğunu ifade ederek, DAGC'de görev yapan başkanlardan ebediyete intikal eden Mithat Turgutcan, Celal Kaçtıoğlu, Durdemir Bilirdönmez ile üye meslektaşları rahmet ve minnetle andıklarını dile getirdi.

Bölgede zor şartlarda görev yapan gazetecilere, sağlık ve esenlik temennisinde bulunan Özsoy, cemiyetin kuruluşunun 41. yılının camia ve üyelere hayırlı olmasını diledi.

- "DAGC devletin ve milletin tarafındadır"

Özsoy, basının, demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu ve vatandaşın haber alma hakkının kutsallığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"DAGC ve çatı örgütleri, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne inanmaktadır ve bu yönde de sorumluluklarını yerine getirmiştir, getirmeye devam edecektir. DAGC, devletin ve milletin tarafındadır. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve diğer bölücü örgüt ve şer odakları ile ülkemizi bölmeye yönelik her türlü yapılanmanın karşısındadır. Bizler meslek icabı sorunlarımız olduğu gibi sorumluluklarımızın da olduğunun idraki içerisindeyiz. Kentimiz, ülkemiz ve milletimize karşı sorumluluklarımız, sorunlarımızın önünde gelir. DAGC ve mensupları bu yönde çalışmaya devam edecektir."

Özsoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de kutlayarak, kuruluş yıldönümüyle ilgili etkinliklerin Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığını sözlerine ekledi.

- Vali Memiş'ten DAGC'ye kutlama mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş de DAGC'nin kuruluş yıldönümü sebebiyle Özsoy'a gönderdiği kutlama mesajında, 41 yıldır sosyal ve kültürel aktiviteleriyle daima öncü ve güvenilir kuruluş olan DAGC'nin, Erzurum halkının yanı sıra bölgenin de güvenine layık olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Basın mensuplarını bünyesinde toplayan, basın kuruluş ve problemlerin çözümü, birlik ve dirliklerinin sağlanması için önemli rol üstlenen DAGC'nin özverili çalışmalarını memnuniyetle müşahede ettiklerini belirten Memiş, şöyle devam etti:

"Basın mensuplarının her meseleye sağduyulu bir tavırla yaklaşması, demokrasinin güçlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Gazetecilerin, kamuoyuna güvenilir, doğru, tarafsız ve ilkeli şekilde haber sunmaları ve haber akışını sağlamaları ülkemizin de gelişmesine çok önemli katkılar sağlamaktadır. Toplumun bilinçlenmesine katkı sağlayan basının yeri ve önemi, gün geçtikçe daha fazla önem taşımaktadır."

Memiş, DAGC'nin, bugüne kadar 81 vilayette çeşitli aktiviteleriyle varlığını hissettirip adını duyurduğunu belirterek, DAGC'nin saygın ailesini tebrik edip görev esnasında şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.