Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında arife hareketliliği - KARS/AĞRI

Kars'ta Kurban Bayramı dolayısıyla kurban alımını son günlere bırakan vatandaşlar, Kars-Ardahan kara yolu üzerinde bulunan Kars Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda yoğunluk oluşturdu.Arife gününde hayvanlarını karlı satmak isteyen besiciler ile bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyenler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.Besicilerden Bekir Yıldırım, AA muhabirine, kurban pazarına 30 inek ile 760 kilogram ağırlığındaki boğayı getirdiğini anlattı.Arife gününde satış yoğunluğunun arttığını ifade eden Yıldırım, "Şu anda elimde tosun kaldı, canlı kilodan 15 bin 500 liradan satışa sunduk. Bunu damızlık olarak kullanıyorduk ama Kurban Bayramı dolayısıyla besiye aldık. Kırmayla besledik, inşallah bu arife gününde alıcı bulur. 30 düve vardı, onları sattım, tosunu da inşallah bugün satarım." dedi.- AğrıAğrı'da ise vatandaşları hayvan pazarlarında kurbanlık, çarşıda ise bayram alışverişi telaşı sardı.Büyük ve küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'nin önemli illerinden Ağrı'daki hayvan borsası, Kurban Bayramı öncesinde en hareketli günlerini yaşıyor.İl dışına hayvan sevkiyatının son bulduğu ilde elinde kalan kurbanlıkları satmanın yolunu arayan besicilerle, son gün ucuz kurbanlık bulmayı uman vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.Her bütçeye uygun kurbanlıkların bulunduğu hayvan pazarında, besicilerle kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arasındaki pazarlıklarda anlaşmazlık olduğunda, çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafların uzlaşmasını sağlıyor.Pazarda 1200 kilogram ağırlığındaki "Şahin" ismini verdiği boğasını satışa sunan besicilerden Yakup Aslan, AA muhabirine, simental cinsi boğayı 28 bin 500 liradan satışa sunduklarını ve alıcı beklediklerini söyledi.Besici Feyzullah Demirci de bu sene satışlardan memnun olduklarını belirterek, "Hayvan pazarında bugün yoğunluk var. Hayvanlarımızın yüzde 70'e yakını satıldı. Durumdan memnunuz, vatandaşlar kurbanlık alıyor. Hem üretici hem de tüketici alışverişten memnun." ifadelerini kullandı.- ArdahanArdahan'da da arife günü kurbanlık alım ve satışında hareketlilik yaşandı.Atatürk Mahallesi'ndeki hayvan pazarına gelen besicilerle vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor.Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, AA muhabirine, Ardahan'da Kurban Bayramı'nın huzurlu ve güzel geçmesi temennisinde bulundu.Bayram boyunca sorun yaşanmaması için nöbetçi bulundurduklarını ifade eden Şişman, "Bugün de beklenen bir hareketlilik söz konusu. Hem il içi hem de il dışı. Bize düşen alıcı ve satıcının sorunsuz bir süreç geçirmesidir. Bu konuda nöbetçi arkadaşlarımız bayram boyunca görevlerinin başında olacaklar." dedi.
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