Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

AA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde, havanın parçalı ve çok bulutlu olması, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Ardahan'da gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney yönlerinden hafif ve orta kuvvette, zaman zaman 40 ile 60 kilometre kuvvetinde eseceği ön görülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 4, Kars ve Ardahan'da 5, Ağrı'da 7, Tunceli ve Erzincan'da 8 ve Iğdır'da 11 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 24, Erzincan'da 20, Tunceli'de 19, Ağrı'da 18, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 15 derece olacak.