Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

AA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Tunceli'de öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 30, Tunceli'de 29, Ağrı'da 26, Erzincan'da 23, Kars'ta 22, Erzurum'da 21 ve Ardahan'da 20 derece olması öngörülüyor.