Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

AA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sabah az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden akşama kadar Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden orta kuvvette, Erzurum'un güney ve güneydoğusu ile Ağrı ve Iğdır'da zaman zaman kuvvetlice (40-70 kilometre/saat) esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 12, Ardahan ile Erzurum'da 13, Ağrı'da 14, Erzincan'da 21 ve Iğdır'da 23 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır ile Erzincan'da 35, Ağrı'da 33, Kars'ta 29, Erzurum'da 26 ve Ardahan'da 24 derece olacağı öngörülüyor.