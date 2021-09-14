Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri sağanak yağışlı geçecek.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 33, Iğdır'da 32, Erzincan'da 31, Ağrı'da 29, Erzurum ve Kars'ta 27 ve Ardahan'da 23 derece olacağı tahmin ediliyor.