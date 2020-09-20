Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta 3, Erzurum'da 7, Ağrı'da 8, Tunceli'de 12, Erzincan'da 13 ve Iğdır'da 18 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 33, Erzincan'da 31, Iğdır'da 28, Erzurum'da 26, Ağrı ve Kars'ta 25, Ardahan'da 23 derece olması öngörülüyor.