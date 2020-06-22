Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artacak

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın 2 ile 4 derece artması beklenen bölgede, rüzgar güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 6, Erzurum'da 7, Kars'ta 8, Ağrı'da 10, Erzincan'da 12, Tunceli'de 16 ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.

Gün içindeki en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 31, Iğdır ve Erzincan'da 30, Ağrı'da 25, Erzurum ve Kars'ta 24, Ardahan'da 22 derece olacak.