Doğu Anadolu'da sıcaklıklar 2 ila 3 derece artacak

AA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu açık, zamanla parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars’ta 7, Ağrı'da 9, Ardahan'da 8, Erzurum’da 10, Erzincan ve Iğdır'da 15 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Erzincan ve Iğdır’da 33, Ağrı'da 30, Erzurum'da 29, Kars’ta 28 ve Ardahan'da 26 derece olması bekleniyor.