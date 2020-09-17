Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

AA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 6, Kars'ta 7, Ağrı ve Erzurum'da 10, Erzincan'da 15, Iğdır'da 16 ve Tunceli'de 17 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Tunceli'de 36, Erzincan'da 33, Iğdır'da 32, Ağrı'da 31, Erzurum'da 30, Kars ve Ardahan'da 29 derece olacak.