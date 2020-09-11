Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinde zamanla parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 8, Kars'ta 9, Erzurum ve Ağrı'da 11, Iğdır ile Erzincan 'da 16 ve Tunceli'de 20 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise, Tunceli'de 35, Iğdır ve Erzincan'da 34, Ağrı'da 29, Erzurum ve Ardahan'da 28, Kars'ta 27 derece olacak.