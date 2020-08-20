Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek

AA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bölgede, rüzgar, kuzey ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 10, Erzurum ve Ağrı'da 12, Erzincan'da 16, Iğdır'da 17 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 35, Iğdır'da 34, Ağrı ve Erzurum'da 31, Kars'ta 30, Ardahan'da 28 derece olması bekleniyor.