Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 3, Ardahan'da 5, Ağrı'da 6, Erzurum'da 7, Erzincan'da 10, Tunceli'de 12 ve Iğdır'da 14 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 33, Iğdır ile Erzincan'da 30, Ağrı, Kars ile Erzurum'da 24 ve Ardahan'da 22 derece olacak.