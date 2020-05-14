Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinde olacak

AA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Kars'ta 3, Ardahan'da 4, Ağrı'da 5, Erzincan ve Tunceli'de 9, Iğdır'da 13 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 28, Erzincan'da 26, Iğdır'da 24, Ağrı ve Erzurum'da 20, Kars ve Ardahan'da 19 derece olacak.