Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava bölge genelinde parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 42, Erzincan'da 41, Iğdır'da 38, Ağrı'da 36, Kars ile Erzurum'da 35 ve Ardahan'da 32 derece olması ön görülüyor.