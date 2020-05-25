Doğu Anadolu'da Ramazan Bayramı'nın ikinci günü sokaklar boş kaldı

Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi, kent meydanları, Tarihi Çifte Minareli Medrese çevresi ve işlek caddelerde vatandaşlar, yurt genelinde bayram sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına bayramın ikinci gününde de uydu.
Kentin giriş çıkış noktaları ile merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, görevli olarak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf oldukları için sokağa çıkan vatandaş ve sürücülerin izin belgelerini kontrol edip bayramlarını kutladı.
Sosyal mesafe kuralları konusunda bu vatandaşları uyaran polisler, sürücülerin ateşlerini ölçtü.
Boş kalan cadde ve sokaklardaki sokak hayvanları ise dikkati çekti.
- Ardahan
Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan Ardahan'da bayramın ikinci günü polislerce cadde ve sokaklarda tedbir alındı.
Polisin, bayramın ikinci günü birçok cadde ve sokak girişine demir bariyerler koyup şerit çektiği şehirde, vatandaşlar genel olarak kurallara uyup sokağa çıkmamaya özen gösterdi.
Kentte, bazı vatandaşlar ise şiddetli rüzgardan zarar gören evlerinin çatılarını onarmaya çalıştı.
- Tunceli
Ramazan Bayramı ikinci gününde devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında Tunceli'de caddeler, sokak ve meydanlar boş kaldı.
Vatandaşlar kısıtlamaya uyarken polis ekipleri kent merkezinde ve bazı cadde ve sokaklar ile meydanlarda önlemler aldı.
Şehrin en işlek caddelerinde devriye gezen polisler, araçları durdurup sürücülerin kimlik ve izin belgelerini kontrol etti.
- Iğdır
Iğdır'da da bayramın ikinci gününde sokaklar sessizliğe büründü.
Koronavirüs salgını kapsamında alınan karar doğrultusunda evlerinde kalmayı tercih eden vatandaşlar, alınan karara uydu.
Polis ekipleri bazı cadde ve sokaklarda uygulama yaparak dışarı çıkan vatandaşların izin belgelerini inceledi.
- Erzincan
Erzincan'da da Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla, bayramın ikinci gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.
Cumhuriyet Meydanı, Ordu, Halitpaşa, Fevzipaşa ve 13 Şubat caddeleri ile kentin giriş ve çıkışlarında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama yapılarak dışarı çıkan vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi.
- Kars
Kars'ta da sokağa çıkma yasağı yüzünden bayramın ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin giriş ve çıkış noktaları ile Cumhuriyet Meydanı, Faikbey Caddesi Kazım Karabekir Paşa Caddesi, İnönü Caddesi girişinde ve bazı alanlarda uygulama gerçekleştirdi.
Araçları durduran ekipler izin belgelerini sorguladı.
Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla vatandaşların sokağa çıkmadığı Ağrı'da da güvenlik güçlerinde denetimler gerçekleştirildi.
,Fahrettin Gök,Barış Yalçınkaya,Hüseyin Yıldız,Günay Nuh,Cüneyt Çelik
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