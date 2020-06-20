Doğu Anadolu'da LGS sınavı heyecanı

Erzurum'da sınav binalarına gelen öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak içeriye alındı.

Maskesi olmayan öğrencilere maske dağıtıldı. Sınav binasına girişte el dezenfektanı kullanan öğrenciler, evrak kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra salona girdi.

Aileler de sınava girene kadar çocuklarını yalnız bırakmadı. Polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uymayan velileri sık sık uyardı.

Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan, Tunceli ve Ardahan'da da öğrenciler dezenfekte edilmiş sınıflarda Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak sınava alındı.