Doğu Anadolu'da kurbanlıklar mezbahalarda hijyen önlemi alınarak kesildi

Erzurum'da, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirler, Kurban Bayramı'nın ilk gününde de uygulandı.
Bu kapsamda kurban sahipleri, kesim yeri olarak hazırlanan mobil mezbahalara, bayram namazını kıldıktan sonra, listedeki numaralara göre sırayla geldi. Vatandaşlar, mezbahalara ateşleri ölçüldükten sonra, maskeli şekilde alındı.
Maskesi olmayanlara görevlilerce maske dağıtılan alanlarda, sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi konusunda sürekli uyarılar yapıldı.
Kurban sahibi Ahmet Güllüce, mobil mezbaha uygulamasından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
Önceki zamanlarda farklı şartlarda kurban kestiklerini anlatan Güllüce, "Bundan önce biz kömürlükte kurban kesiyorduk. Etin arasında kömür bile giriyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu hizmeti yaptı, memnunuz." dedi.
Öte yandan belirlenen alanlar dışında kurban kesimlerinin yasaklanması nedeniyle kentteki cadde ve sokaklar temiz kaldı.
- Ağrı
Ağrı'da ise vatandaşlar belediye mezbahalarında randevu sistemiyle kurban ibadetini yerine getirdi.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına dikkat ederek randevu saatinin gelmesini bekleyen vatandaşlar, kesilen kurbanlıkları teslim aldıktan sonra alandan ayrıldı.
Ayrıca az sayıdaki besici de ellerinde kalan hayvanları bir umutla satabilmek için hayvan pazarındaki bekleyişlerini sürdürüyor.
Besicilerden Seyfettin Saltık, AA muhabirine, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilendiklerini ve ellerinde kalan kurbanlıkları daha ucuza satmaya çalıştıklarını söyledi.
- Kars
Kars Belediyesinin mezbahaları ile özel mezbahalarda, Kovid-19 nedeniyle önceden randevu alan vatandaşlar, sırayla kurban ibadetini yerine getirdi.
Mezbahalara ateşleri ölçülerek alınan vatandaşlara, görevlilerce maske dağıtıldı.
Kar-Et Mezbahane Sorumlusu Uğur Demir, gazetecilere, her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da hizmet verdiklerini anlattı.
Salgın nedeniyle vatandaşlara randevu verildiğini ifade eden Demir, "Vatandaşlara bayramın hangi günü saat kaçta gelecekleri önceden bildiriliyor. Buraya geldiklerinde de ateşleri ölçülerek içeri alınıyor. Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı tedbirler kapsamında kesimhanenin girişinde bilgilendirmeler var. Vatandaşlar kurallara uyuyor, her kurban başına bir vatandaş alıyoruz." dedi.
Demir, önceki bayramalara göre durgunluk yaşandığını belirterek, "Günlük kapasitemiz 250 ancak virüs nedeniyle tam kapasite çalışmıyoruz. Pandemi dolayısıyla kesimleri 4 güne böldük, günde 70 hayvan kesilecek şekilde organize ettik." ifadelerini kullandı.
,Cüneyt Çelik,Abdullah Söylemez
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