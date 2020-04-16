Doğu Anadolu'da kullanım alanları sık sık dezenfekte ediliyor - IĞDIR

AA

Dezenfeksiyon çalışmasını yürüten ziraat mühendisi Ali Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, plan dahilinde çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, "Her gün bir mahalleyi dezenfekte ediyoruz. Yaptığımız bu çalışma, koronavirüs salgını kontrol altına alınana kadar aralıksız devam edecektir." dedi.