Doğu Anadolu'da kar ve tipi nedeniyle 522 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzurum'da dün başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle mahalle statüsündeki 150 köy yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, kapalı yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 328, Erzincan'da 19 ve Kars'ta da 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle kapalı köy yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.