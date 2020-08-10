Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

AA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu olacağı bölgede, Ardahan'da öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 9, Ardahan'da 11, Ağrı'da 12, Erzurum'da 16, Iğdır'da 17, Erzincan'da 19 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 25, Erzincan ve Ağrı'da 32, Erzurum'da 29, Kars'ta 28 ve Ardahan'da 25 derece olması bekleniyor.