Doğu Anadolu'da gece hava sıcaklığı 4 dereceye düştü

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu, Ardahan çevresi zamanla parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar doğu ve kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta 4, Erzurum ve Ağrı'da 7, Tunceli ve Iğdır'da 13, Erzincan'da 15 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 32, Erzincan'da 29, Iğdır ve Ağrı'da 25, Erzurum'da 23, Kars ve Ardahan'da 22 derece olması bekleniyor.