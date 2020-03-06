Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve çığ uyarısı

AA

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği bölgede, öğlen saatlerinde Erzurum'un batısı ile Erzincan'da hafif yağmur bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 8, Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 8, Kars'ta 4, Ardahan'da 3, Erzurum'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 17, Erzincan'da 16, Erzurum ve Kars'ta 8, Ardahan'da 7, Ağrı'da 2 derece olması öngörülüyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Ergan'da 88, Palandöken'de 75, Cıbıltepe'de 70 santimetre olarak kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don beklenen bölgede, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.