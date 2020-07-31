Doğu Anadolu'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

AA

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim işleminin başlamasıyla, Erzurum, Kars, Ağrı ve Erzincan'daki hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşandı.Bu illerde, kurban keserken çeşitli nedenlerle yaralanan çok sayıda kişi hastanelere başvurdu. "Acemi kasaplar" tedavileri sonrası taburcu edildi.Öte yandan, kurban kesimi sırasında boynuz darbesi alarak yaralanan bazı kişiler de hastanede tedavi edildi.Erzurumlu Muhlis Vekar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaçan kurbanlığı yakalamak isterken bileğini incittiğini ve hastaneye başvurduğunu söyledi.Yapılan tetkiklerde bir parmağında kırık tespit edildiğini anlatan Vekar, elinin alçıya alındığını, durumunun iyi olduğunu belirtti.