Doğu Anadolu'da 6 ilde kar yağışı bekleniyor

AA

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars'ta kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu olacağı bölgede, sabah saatlerinden itibaren Erzurum'un orta ve güney kesimlerinde hafif kar yağışı etkili olacak.

Bölgede akşam saatlerinden itibaren ise Erzurum'un yanı sıra Erzincan, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars'ta aralıklı kar yağışı bekleniyor.

Sıcaklıkların 2 ila 3 derece artacağı bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 24, Kars'ta 10, Iğdır'da 6, Erzurum ve Ardahan 5, Tunceli ve Erzincan'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 7, Iğdır'da 5, Erzincan'da 4, Erzurum'da 2, Ardahan'da 0, sıfırın altında Ağrı'da 5, Kars'ta 1 derece olması bekleniyor.

Bölgede kar kalınlıkları Ağrı'da 40, Kars'ta 16, Erzurum'da 9, kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 30, Kars Sarıkamış'ta 55, Erzurum Palandöken'de 73 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.