Doğu Anadolu'da 6 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

AA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün ve yarın 13.00 ile 18.00 saatleri arasında Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da rüzgarın, güneybatıdan yer yer kuvvetli (40-60 kilometre/saat) ve aralıklı kısa süreli fırtına (60-70 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, direk devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.