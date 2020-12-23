Doğu Anadolu'da 4 ilde 821 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün başlayan kar hayatı olumsuz etkiledi.
Kar ve tipi nedeniyle Çatak'ta 124, Bahçesaray'da 70, Başkale'de 22, Çaldıran'da 44, Erciş'te 12, Gürpınar'da 30, İpekyolu'nda 5, Muradiye'de 60 ve Tuşba'da 5 yerleşim yerinin yolu kapandı.
Yoğun kardan dolayı Van - Bahçesaray kara yolunun da ulaşıma kapandığı bölgede, karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
- Hakkari
Hakkari ve ilçelerinde de kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent merkezi ve ilçelerde 22 köy ve 52 mezraya ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken kar yığınlarını temizledi.
Belediye ekipleri de kent merkezi ve mahallelerde kar temizleme çalışması yaptı.
- Muş
Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Muş merkez ve ilçelerinde yoğun kar nedeniyle merkezde 17, Hasköy'de 1, Korkut'ta 10, Bulanık'ta 55, Malazgirt'te 65 ve Varto'da 3 köy yolunun kapandığını söyledi.
Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için kapanan 151 köy yolunda karla mücadele ekiplerinin çalıştığını belirtti.
Yüksek kesimlerin beyaza büründüğü kentte, kar ve sis güzel görüntüler oluşturdu.
- Bitlis
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, olumsuz hava koşulları nedeniyle 224 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.
Ekiplerin dün geceden itibaren karla mücadele çalışmalarına başladığını aktaran Kurtkan, yolları kısa sürede açmayı hedeflediklerini aktardı.
Dünden bu yana etkisini sürdüren kar, kent merkezini beyaza bürüdü. Güne karla uyanan vatandaşlar evlerinin ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Belediye ve Karayolları ekipleri de kaldırım ve ana caddelerde çalışma yaptı.
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