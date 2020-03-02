02 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Doğu Anadolu'da 4 ilde 345 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 345 yerleşim biriminin yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 112 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdüren belediye karla mücadele ekipleri, kent merkezindeki kaldırımları da temizledi.
- Hakkari
Hakkari genelinde 2 gündür aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle 24 köy ve 64 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Kent merkezinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler çevre yolu ve Hakkari-Yüksekova kara yolundaki Depin bölgesinde ilerlemekte güçlük çekti.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, bu yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri de kent merkezi ve kaldırımlarda biriken karları temizlemek için çalışma başlattı.
- Bitlis ve Muş
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte 95 yerleşim birimine ulaşım sağlanamadığını belirtti.
Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber de kardan dolayı il genelinde 50 köy yolunun ulaşıma kapandığını aktardı.
Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
- Buzlanma ve çığ uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van ve Hakkari çevreleri öğle saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve karlı olacak.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin beklenmediği bölgede, rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Günün en yüksek sıcaklığının Bitlis'te 5, Hakkari'de 4, Van ve Muş'ta 3 derece olması öngörülüyor.
Bölge genelinde buzlanma ile yoğun kar nedeniyle eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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