Doğu Akdeniz'in turizm tesisleri ziyaretçilerine kavuşacağı günü bekliyor - MERSİN

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla Kovid-19'a ilişkin kontrollü normalleşme sürecinde turizm faaliyetlerinin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla konaklama sektöründe alınacak önlemlere ilişkin gönderilen genelgenin tesislere ulaştırılmasının ardından Doğu Akdeniz'deki işletmelerde çalışmalara başlandı.Mersin'de, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'ndeki turizmciler, genelge kapsamında, kullanım alanları ve oturum düzenine ilişkin sosyal mesafe planı hazırladı, misafir kapasiteleri belirledi, Kovid-19 tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panolar oluşturuldu.Tesislerde mutfak temizliği, gıda güvenliği, haşere ve zararlılarla mücadele protokolü hazırlandı, girişlere ateş ölçüm cihazları ve dezenfektanlar yerleştirildi.Misafirlere ve personele verilmek üzere maske temin edilen işletmelerde, genelge kapsamında istenen diğer tedbirler de alındı.- "Misafirlerimizi ağırlayabileceğiz bir sistem oluşturduk"Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'dan turizm sektörünün olumsuz etkilendiğini ancak Türkiye'nin Avrupa ve Amerika'daki ülkelere nazaran sağlık sektörünün güçlü olmasından kaynaklı bu süreci daha hafif atlattığını söyledi.Tedbirler kapsamında alınan kararların hem kendileri hem turistler açısından önemine değinen Öztop, şöyle konuştu:"Virüsün daha çok azalması veya bitmesiyle beraber bölgemize gelecek misafirlerimizi ağırlayabileceğiz bir sistem oluşturduk. Özellikle yüzde 60 doluluk oranını geçmeyeceğiz, hijyen noktasında ise misafirlerimizi daha temiz ve virüsten arındırılmış bir ortamda ağırlayacağız."Ağırlayacakları turistleri memnun şekilde evlerine göndereceklerini belirten Öztop, sözlerini şöyle sürdürdü:"Mersin 221 kilometrelik kıyı şeride sahip. Kızkalesi, Mersin'in turizm noktasında dünyaya açılan kapısı. Misafirlerimize yönelik her türlü aktivitenin olduğu bir yer. 550 ören yerimiz var. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi gibi yerlerimiz var. Doğu Akdeniz'in incisi Kızkalesi parıltısını hiçbir zaman kaybetmedi, kaybetmeyecek."Öztop, müşterilerin öncelikle ateşlerini ölçüp, kimlik bilgilerini alacaklarını, steril ortamda hizmet vereceklerini, maske ve eldiven kullanacaklarını anlatarak, "Plajdaki çalışmalarımızı da yaptık. Şezlonglarımızı sosyal mesafeye uygun kuracağız. Virüssüz nice güzel günleri en yakın zamanda Kızkalesi'nde hep beraber geçireceğiz." ifadesini kullandı.- Otel tatili istemeyenler için bungalov evler ve karavanAdana'nın sahil ilçesi Karataş'ta da işletmeler "hijyen" genelgesine ilişkin düzenlemelerini tamamladı.Tesislerin giriş kapısından lobiye, restorandaki açık büfelerden havuz ve plajdaki şezlong düzenine kadar her alanda sosyal mesafe kuralına göre çalışma yapıldı.Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, ilçede önlemlerin alındığını anlatarak, "İnsanlar Adana'da deniz var mı?' diyor, haritalara bakıyor. Karataş sadece tarımıyla değil, deniziyle de ünlü." diye konuştu.Otellerde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Topuz, alternatif tatil seçenekleri de belirlediklerini aktararak şunları kaydetti:"Şu an en büyük sıkıntı kapalı alanlarda, sosyal mesafe kurallarına uyulmaması. Biz de bu doğrultuda alternatif bir turizm örneği göstererek bungalov evler ve karavan turizmini seçeneklerimiz arasında sunduk. Bunun hem daha güvenilir hem daha sağlıklı olduğuna inanarak bu çalışmaya başladık. Vatandaşlarımızı bu alanda misafir etmek istiyoruz. Deniz kıyısındaki ilçemiz, Kovid-19 noktasında kesinlikle turistlerin kafalarında soru işareti oluşmadan rahatlıkla tatil yapabilecekleri bölge."