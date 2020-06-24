Uzun zamandır şelale ve çevresine serinlemek için geldiklerini anlatan Kara, "Manzarası çok iyi ve suyu temiz. Sadece yazın değil, kışın da manzarası için gelenler var. Tabi yaz aylarında daha kalabalık. Çoğu kişi burayı bilmiyor. İlk kez duyan insanlar özellikle hafta sonları gelmeye başladı" dedi.