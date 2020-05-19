Türkiye'nin yaş sebze meyve ihracatının yarısından fazlasının gerçekleştirildiği Mersin, Hatay ve Adana'dan ocak-nisan döneminde 381 milyon 330 bin dolarlık dış satıma imza atıldı.
Mersin, Hatay ve Adana'dan bu dönemde yapılan yaş meyve sebze ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,38 artış gösterdi. Bu illerden geçen yılın aynı döneminde 322 milyon 107 bin dolarlık ürün yurt dışına satılmıştı.
Ocak-nisan döneminde Türkiye'nin toplam yaş sebze meyve ihracatının 756 milyon 77 bin 192 dolar seviyesinde gerçekleştiği dikkate alınırsa, bu satışın yarısından fazlası söz konusu 3 il tarafından yapıldı.
Bu dönemde Mersin'den 199 milyon 607 bin, Hatay'dan 142 milyon 498 bin ve Adana'dan 39 milyon 225 bin dolarlık yaş sebze meyve ihracatı yapıldı.
"İHRACATIMIZ KESİNTİSİZ DEVAM ETTİ"
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk üreticisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en asgari düzeyde etkilenmesi için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.
Türk ihracatçıların bu süreçte de dünya pazarlarında yer almaya devam ettiklerini belirten Sin, şunları kaydetti:
"Devletimizin bu süreçte almış olduğu hızlı ve etkili kararlar sayesinde yaş meyve sebze ihracatımız kesintisiz devam etti. Salgına rağmen yılın ilk 4 ayında ihracatımız arttı ve bölge olarak başarılı bir dönem geçirdik. Bu artışımızı yıl sonuna kadar sürdürmeyi amaçlıyoruz."
Ocak-nisan döneminde en fazla yaş meyve sebze ihraç edilen 5 kent şöyle:
|İller
|2019 ihracatı (dolar)
|2020 ihracatı (dolar)
|Değişim (yüzde)
|MERSİN
|156.948.702
|199.607.300
|27
|ANTALYA
|142.645.414
|177.572.462
|24
|HATAY
|129.350.290
|142.498.045
|10
|İZMIR
|24.721.348
|40.806.220
|65
|ADANA
|35.809.953
|39.225.115
|10
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