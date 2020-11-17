Doğu Akdeniz'de zeytinin yağı yolculuğu başladı

Doğu Akdeniz'in önemli zeytinyağı üretim merkezlerinden Hatay'da zeytin sıkımına başlandı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde çiftçiler, aroması, kalitesi ve yüksek yağ oranıyla dikkati çeken "Halhalı", "Sarı haşebi", "Savrani" ve "Karamani" türü zeytinleri elle ve zeytin silkme makineleriyle hasat ediyor.
Yaklaşık 5 milyon zeytin ağacının bulunduğu ilçede özenle toplanan zeytinlerin bir kısmı sofralık olarak ayrılıyor, kalanı yağları çıkarılmak üzere çuvallara konularak fabrikalara gönderiliyor.
Fabrikalara gelen zeytinler yıkama, kırma, pres işlemlerinden geçiriliyor, ardından suyu ayrıştırılarak zeytinyağı elde ediliyor.
- Amerika ve Orta Doğu'ya satılıyor
Altınözü Tarım ve Orman Müdürü Çağlar Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl zeytin rekoltesinin 60 bin ton civarında olmasını beklediklerini, 7 bin 500 ton zeytinyağı elde etmeyi planladıklarını dile getirdi.
Kaya, ilçede her türlü altyapıya sahip 50 civarında zeytin fabrikası bulunduğunu belirterek şöyle devam etti:
"İlçemizde yetiştirilen zeytinlerin aroması, kalitesi diğer zeytinlerden farklıdır. Altınözü zeytini daha başkadır. Geçen yıl Hatay genelinde 25 bin ton zeytinyağı elde edildi. Bunun yaklaşık yarısı Altınözü'nden çıktı. Zaten arazi ve zeytin ağacı varlığı olarak da Hatay'ın yarısına sahibiz. Bundan dolayı toplam yağın yarısı ilçemizden çıkıyor. Bu yıl iklim şartları nedeniyle geçen seneye oranla düşüş var. Bu sene Hatay genelinde 15 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor, bunun yine yarısı ilçemizden çıkar. Altınözü'nde üretilen yağların yaklaşık yüzde 30'u Amerika ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor."
- Üreticiler talebe yetişemiyor
Hatay Zeytinyağı Üreticileri ve İşletmelerini Koruma Derneği Başkanı Yılmaz Dönmez de zeytinyağına talebin çok fazla olduğunu bildirdi.
Dönmez, şunları kaydetti:
"İlçemizdeki zeytinlerden elde edilen yağların yüzde 30'undan fazlasını ihraç ediyoruz. Bu da çiftçimiz ve devletimiz için çok önemli, döviz getiriyoruz. Şu anda çok ciddi şekilde zeytinyağlarımıza talep var. O kadar talep var ki yetiştiremiyoruz. İlçemizde yağ fiyatları çok iyi 20 liranın üzerinde satılıyor. Bu üretici ve tüketici açısından olumlu. İlçede 3 yıllık ortalamaya baktığımızda 1,5 ila 5 milyon dolar civarında zeytinyağı ihracatımız oldu."
Zeytinyağı fabrikası sahibi Ali Ayvazoğlu da işletmesinde yılda ortalama 250 ton zeytinyağı üretildiğini söyledi.
Sezonun yeni başladığını ve zeytin hasadının sürdüğünü belirten Ayvazoğlu, yağlarının kalitesi ve aroması dolayısıyla yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!