Doğu Akdeniz'de yeni Navtex

Gelen son dakika haberine göre Doğu Akdeniz'de yeni bir Navtex ilan edildi. Oruç Reis Rodos Adası'nın güneyinde 4 Kasım'a kadar görev yapacak...

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