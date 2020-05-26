Doğu Akdeniz'de Ramazan Bayramı'nın son gününde sokaklar boş kaldı - MERSİN

.Mersin'de sahil şeridindeki Adnan Menderes ve İnönü Bulvarı ile Cumhuriyet ve 3 Ocak Atatürk meydanları boş kaldı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.Erdemli ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan turizm bölgesi Kızkalesi'nde de sakinlik gözlendi.

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