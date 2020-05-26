Doğu Akdeniz'de Ramazan Bayramı'nın son gününde sokaklar boş kaldı - HATAY

AA

Hatay'da işlek cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.Polis ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü kentte vatandaşların sadece evlerinin yakınındaki fırınlardan ekmek almak için dışarı çıktığı gözlendi.Osmaniye'de de kentin en işlek noktalarından Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Atatürk Caddesi ve Devlet Bahçeli Meydanı boş kaldı.Polisler, uygulama noktalarında sokağa çıkan sürücü ve yayaların izin belgelerini kontrol etti.