Doğu Akdeniz'de Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sokaklar boş kaldı - MERSİN

AA

Mersin'de sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı ile kıyıdaki bisiklet ve yürüyüş yolları boş kaldı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, caddeler ile kavşaklarda yaptıkları denetimde dışarı çıkanların izin belgelerini kontrol etti.