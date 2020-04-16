Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyulması konusunda denetim gerçekleştirdi.
Girişi bariyerlerle kapatıp el dezenfektanı standı kurulan semt pazarına, vatandaşlar kontrollü şekilde alındı.
Polis, esnaf ve vatandaşlara broşür dağıtarak Kovid-19 tedbirlerine uymaları konusunda uyarıda da bulundu.
- Mersin
Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki denetimlerini sürdürdü.
Gişelerde, araç sürücülerin seyahat izin belgelerini kontrol eden ekipler, vatandaşlara Kovid-19 salgınına ilişkin uyarılarda bulundu.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de Akdeniz ilçesindeki marketlerde alışveriş yapan vatandaşları sosyal mesafe kuralı ve almaları gereken önlemler konusunda bilgilendirdi.
Büyükşehir Belediyesi de Kovid-19'la mücadele sürecinde evde kalan aileler için "El Bebek Gül Bebek" projesi başlattı.
Kriz Merkezi aracılığıyla 8 bine yakın bebekli ailenin talebini alan ekipler, bebek bezi, mama, şampuan, sabun ve ıslak bebek mendilinden oluşan paketleri ailelere ulaştırıyor.
Akdeniz Belediyesi de Camişerif Mahallesi'nde çöp konteynerleri ile sokak ve kaldırımlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.
- Hatay
Türk Kızılay Hatay Şubesi ile Kızılay Toplum Merkezi tarafından Antakya ilçesinde, maske, dezenfektan ve sabun dağıtıldı.
İskenderun'da, dezenfeksiyon çalışması yapan belediye ekipleri, vatandaşlara maske ve kolonya verdi.
Reyhanlı'da belediye ekipleri, polis uygulama noktasındaki araçları dezenfekte etti.
Dörtyol'da da polis ve zabıta ekipleri cadde ve sokaklarda vatandaşa maske dağıttı.
- Osmaniye
Osmaniye Belediyesi, kent merkezinde kurulan pazar yerlerine ilişkin sınırlandırma kararı aldı.
Buna göre, Rahime Hatun, Kazım Karabekir ve Adnan Menderes mahallelerindeki kapalı pazar yerleri salı, perşembe, cuma ve cumartesi günleri kurulacak, diğer günlerde ise pazar yerleri açık olamayacak.
Vali Ömer Faruk Coşkun da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen siperli maske üretilen Gençlik Merkezini ziyaret etti.
Coşkun, merkezde bu zamana kadar 12 bin 500 siperli maske üretildiğini, hedeflenen rakamın 23 bin olduğunu belirtti.
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