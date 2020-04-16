Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri sürüyor - HATAY

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyulması konusunda denetimler gerçekleştirildi.Girişi bariyerlerle kapatıp el dezenfektanı standı kurulan halk pazarına, vatandaşlar kontrollü şekilde alındı.Polis, esnaf ve vatandaşlara broşür dağıtarak koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.
- Hatay
Hatay'ın İskenderun ilçesinde de yeni tip koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına devam edildi.Belediye ekipleri kentte belirli noktalarda dezenfektan çalışması yaparken, belediye tarafından vatandaşlara maske ve kolonya dağıtıldı.
Reyhanlı'da da belediye ekipleri polis uygulama noktasındaki araçlarda dezenfekte etti.Emniyet güçleri vatandaşları tedbirli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.Dörtyol'da ise polis ve zabıta ekipleri cadde ve sokaklarda maske dağıttı.Kızılay Hatay Şubesi ile Kızılay Toplum Merkezi tarafından Antakya ilçesinde, maske, dezenfekte ve sabun dağıtımı gerçekleştirildi.
- Osmaniye
Osmaniye Belediyesi'nce koronavirüsle mücadele kapsamında kent merkezinde kurulan pazar yerlerinin 3 ile sınırlandırılması, 3 pazar yerininde haftada 4 gün açılması kararlaştırıldı.Yapılan açıklamada, kent merkezinde kurulan pazar yeri sayısının 3 ile sınırlandırıldığı, diğer pazar yerlerinin kurulmayacağı bildirildi. Açıklamada Rahime Hatun, Kazım Karabekir ve Adnan Menderes Mahalleleri'nde bulunan kapalı pazar yerlerinin salı, perşembe, cuma ve cumartesi günleri kurulacağı, diğer günlerde ise pazar kurulmayacağı belirtildi.Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce yürütülen siperli maske üretimi yapılan Gençlik Merkezini ziyaret etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu’ndan çalışmalar hakkında bilgi alan Coşkun, emeği geçenlere teşekkür etti.Gençlik Merkezinde şimdiye kadar 12 bin 500 siperli maske üretildiğini ifade eden Coşkun, hedeflenen üretim sayısının 23 bin olduğunu dile getirdi.
- Mersin
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki denetimlerini sürdürdü.Gişelerde, araç sürücülerinin seyahat izin belgelerini kontrol eden ekipler, vatandaşlara Kovid-19 salgınına ilişkin uyarılarda bulundu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 ile mücadele günlerinde evde kalan aileler için "El Bebek Gül Bebek" projesi başlattı.Kriz Merkezi aracılığıyla 8 bine yakın bebekli ailenin talebini alan ekipler, bebek bezi, mama, şampuan, sabun ve ıslak bebek havlusundan oluşan paketleri ailelere ulaştırıyor.
Silifke ilçesinde de Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, Silifke Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ahmet Turgut tarafından esnaf ve vatandaşlara maske ile eldiven dağıtıldı.Akdeniz Belediyesine bağlı ekipler Camişerif Mahallesinde çöp konteynerleri ile sokak ve kaldırımlarda dezenfekte çalışması yaptı.
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