Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri - HATAY

AA

Kumlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurulan atölyede, 20 gönüllü kursiyerin katılımıyla günde 300 maske ile 80 adet bez çanta üretimi gerçekleştiriliyor.Üretilen maske ve çantalar, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri bireyler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara, sağlık çalışanlarına ve askerlere ücretsiz dağıtılıyor.